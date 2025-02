Livorno, molesta studentesse sull'autobus: arrestato settantenne

Livorno, 13 febbraio 2025 - Si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico un uomo ultrasettantenne, che avrebbe molestato due ragazze a bordo di autobus di linea urbana. E' accusato di violenza sessuale.

Le indagini risalgono alla primavera del 2024 quando una studentessa accompagnata dai genitori, ha presentato denuncia in caserma per aver subito delle molestie da parte di una persona a bordo di un autobus. In particolare, i fatti sarebbero avvenuti durante il percorso della tratta che collega l’abitazione all’istituto scolastico frequentato. L’uomo si sarebbe più volte posizionato dietro la giovane toccandola nelle parti intime.

Il settantenne, grazie agli appostamenti effettuati dai carabinieri , è stato poi identificato e denunciato. A gennaio una nuova denuncia ha portato ad approfondire le responsabilità dello stesso anziano, tornato a molestare una ragazza su un autobus frequentato da studenti. Da qui la decisione del gip della la misura cautelare degli arresti domiciliari per evitare le reiterazione del reato.