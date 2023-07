"Monitoraggio dell’aria in centro, è il traffico la causa dei picchi"

Livorno, 5 luglio 2023 – Sulla campagna in atto per il controllo della qualità dell’aria nelle zone del centro più vicine al porto interviene l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello.

Lo fa dopo l’anticipazione pubblicata su ’La Nazione’ e ’Il Telegrafo Livorno’ dei primi dati della centralina mobile di Arpat che per 20 giorni ha analizzato l’aria in piazza Grande, rilevando una elevata percentuale di biossido di azoto. "Ricordo che questa è solo la prima parte di una campagna di monitoraggio che sarà fatta sulle quattro stagioni, su tre siti diversi: piazza Grande, piazza Cavour e al Mercatino Americano".

L’Associazione Livorno Porto Pulito ha espresso perplessità sulla scelta di piazza Cavour...

"I tre siti sono stati scelti in base a specifiche necessità tecniche: la presenza di attacchi alla rete elettrica e mancanza di schermature. Così, sulla base delle indicazioni di Arpat (e alle possibili scelte) il Comune ha optato per i suddetti siti che potevano dare una fotografia più significativa dell’impatto delle emissioni delle navi sul centro. Tenendo conto che le segnalazioni sulle maleodoranze delle navi arrivano non solo dalla zona di piazza Grande, ma anche dalla Venezia e dagli Scali d’Azeglio".

L’identikit dei tre siti?

"In piazza Grande c’è molto traffico, in piazza Cavour meno e il Mercatino Americano è davanti al porto".

Arpat per ora non si sbilancia sui primi dati.

"Concordo con Arpat sul fatto che vadano valutati, per cui i tempi sono prematuri per tirare le somme e per capire se questo tipo di inquinamento registrato in piazza Grande può avere legami con il traffico navale, o se sia riconducibile solo al traffico dei veicoli. Abbiamo notato che molti picchi sono in corrispondenza con le ore di punta del traffico veicolare".

È tutta colpa delle auto?

"Non ci si deve stupire del fatto che il traffico veicolare produca inquinamento, come sul viale Carducci, ed è proprio per questo che abbiamo approvato un piano della mobilità sostenibile per ridurre l’uso di auto e motorini. Stiamo lavorando per migliorare il trasporto pubblico come con i lavori in via Marradi con il rifacimento dei marciapiedi, contro la sosta selvaggia che rallentava i bus".

Torniamo alle emissioni delle navi: cosa si può fare?

"Abbiamo proposto alla Regione di includere nella rete delle centraline Arpat anche le aree limitrofe il porto. Aspettiamo la risposta. Poi saranno abbassati i limiti delle emissioni (entro il 2030) come propone l’Unione Europea. Perciò il Comune sta redigendo il Piano di azione comunale per la qualità dell’aria, per avere una strategia che includerà l’inquinamento del porto".

Monica Dolciotti