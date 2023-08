Cade e si fa male all’Elba, elicottero interviene sul Monte Capanne

Marciana, 31 agosto 2023 - Incidente sul Monte Capanne questo pomeriggio intorno alle 15. Una 53 enne veneta in vacanza con il figlio si sarebbe infortunata alle gambe in seguito ad una caduta. E’ accaduto poco distante dell'arrivo della cabinovia e ai piedi del bar che si trova in vetta a oltre mille metri di altitudine.

L'elicottero dei vigili del fuoco sul Monte Capanne

La donna è stata trasportata con l'elicottero Drago 66 dei Vigili del Fuoco al Campo Sportivo di Portoferraio e trasferita all'ospedale con l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Campo nell'Elba. La signora avrebbe riportato delle lesioni alle caviglie ma le sue condizioni sarebbero sembrate buone. In vetta anche una squadra dei Vigili del Fuoco salita con la cabinovia.

Il Monte Capanne con i suoi 1019 metri è il più alto dell'isola d'Elba. Purtroppo non sempre gli escursionisti tengono conto delle reali difficoltà che il percorso trekking può presentare. Per raggiungere la sua vetta è necessario un minimo di allenamento ed è indispensabile indossare le calzature adatte che possono scongiurare cadute ed infortuni.

V.P.