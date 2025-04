Montenero, tante proposte per il futuro. Il destino del quartiere al centro del dibattito

Livorno, 19 aprile 2025 – “Make Montenero great again” ha ironizzato il consigliere del Pd Ferretti riguardo alla mozione presentata dal consigliere Palumbo (Fratelli d’Italia) in occasione della seduta congiunta delle Commissioni 4, 6 e 7 che si è tenuta mercoledì, alla presenza di ben tre assessori, ovvero Rafanelli, Cepparello e Mirabelli e del presidente del consiglio di zona 5 Chimenti.

Una battuta quella di Ferretti che non toglie che quella di Montenero sia una situazione quanto meno particolare, se non complessa, su cui la minoranza ha invece cercato di puntare i riflettori. Si perchè nell’economia di una città si potrebbe pensare che un quartiere come quello di Montenero possa aspettare rispetto ad altre aree che richiedono una maggiore attenzione, e in parte è vero, tuttavia non si possono nemmeno ignorare alcune spiacevoli situazioni che si sono venute a creare in una delle frazioni più belle della nostra città.

Prima fra tutte il degrado che si è impadronito del piazzale Giovanni XXIII che versa ormai da anni in uno stato di completo abbandono insieme alle baracchine in legno che costeggiano la salita al largo panoramico. Nella sua mozione Palumbo ha poi sottoposto all’attenzione delle commissioni altre importanti questioni, come la viabilità, il restauro del Famedio, che ospita le spoglie di alcuni fra i più illustri livornesi, primo fra tutti Fattori, e ancora il restauro della fontanella settecentesca che affianca la scalinata del santuario. Ma non solo interventi di carattere culturale, ma anche sportivo e turistico come la creazione di un’area pic-nic per coloro che praticano trekking lungo i monti livornesi e l’istituzione di una navetta che nei periodi di alta stagione traghetti i turisti da piazza delle Carrozze al santuario.

Tante proposte quindi, per alcuni forse troppe, ma che hanno trovato il favore dei più, compreso quello dell’assessora Cepparello, la quale ha voluto però sottolineare come nel corso degli anni il quartiere di Montenero non sia stato dimenticato dall’Amministrazione “Abbiamo già effettuato numerosi interventi a Montenero soprattutto nell’ambito della viabilità, la realizzazione della rotatoria e del marciapiede (lungo 2 km) che conduce fino a piazza delle Carrozze hanno richiesto investimenti importanti, 3 milioni di euro non sono pochi”.

Greta Ercolano