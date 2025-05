Morì per il Covid contratto in ospedale. Asl condannata a risarcire i familiari

Aveva contratto il Covid

all’ospedale di Livorno nel gennaio 2021, dove era ricoverato per altri motivi, ed è morto. Si tratta di un uomo che all’epoca dei fatti aveva 69 anni, nato a Castelfiorentino. Una storia purtroppo simile a tante altre che, durante la pandemia, abbiamo ascoltato, ma che ha portato a risvolti ben più complessi. La questione ha prodotto una condanna in tribunale per l’Asl Toscana Nord Ovest.

L’azienda dovrà risarcire l’ex convivente e le due figlie dell’uomo per 450mila euro "per lesione da perdita parentale". All’Asl è stata imputata scarsa applicazione delle misure per evitare il contagio del Coronavirus. Nello stesso periodo sono state ben 31 le persone contagiate nell’ospedale livornese, tra pazienti, medici e operatori, creando un cluster epidemico. Non è tardata, però, la risposta dell’Asl, che ha già dichiarato che farà ricorso alla sentenza. "Da una prima analisi sembrerebbe che il tribunale abbia equiparato l’infezione da Covid-19 alle altre infezioni nosocomiali già note e studiate - si legge in una nota dell’azienda-, come se si trattasse di un rischio sanitario ordinario e prevedibile. In quel contesto, le strutture sanitarie si sono trovate ad affrontare una situazione emergenziale con indicazioni in continua evoluzione".

Iacopo Nathan