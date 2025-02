Morta in casa da mesi, tragedia della solitudine. Il decesso forse in estate

Collesalvetti (Livorno), 3 febbraio 2025 – Tragedia della solitidine a Collesalvetti. È stata trovata morta in casa, nella camera da letto, Maria Marcellina Boscolo Bibi, 79 anni, deceduta con molta probabilità per un malore. La cosa sconvolgente è che il decesso risalirebbe a questa estate. I soccorritori che sono entrati nell’abitazione della donna, al terzo piano di una palazzina in piazza Antonio Gramsci, hanno trovato il suo cadavere mummificato.

Sono stati i vicini a dare l’allarme ieri. Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Colle, l’ambulanza della Pubblica Assistenza e i vigili del fuoco. I carabinieri sono riusciti a rintracciare i figli dell’ultimo compagno della donna, morto un paio di anni fa, che vivono lontano. Quando sono arrivati a Colle, non riuscendo ad entrare nell’appartamento, hanno chiesto l’ausilio dei pompieri che sono passati da una finestra e hanno fatto la tragica scoperta. La donna originaria di Chioggia (Venezia), aveva lavorato per anni come operatrice socio assistenziale e da molto tempo viveva a Collesalvetti. Era vedova e si era rifatta una vita con il compagno, al quale apparteneva l’abitazione dove è morta.

“I vicini pare non si siano resi conto che la donna era deceduta da mesi in casa – ci ha raccontato Sara Paoli, sindaco di Collesalvetti, sconvolta per la notizia – Non vedendola più e notando che la sua corrispondenza si accumulava nella cassetta della posta, si sono allarmati e hanno chiamato il 112. Maria Marcellina, mi hanno detto, pare fosse una persona schiva e poco incline a socializzare. Pare non avesse rapporti nemmeno con i figli dell’ultimo compagno. Tantomeno con i vicini”.

A luglio aveva chiamato i carabinieri che si era recati a casa sua. Dopo quella volta, è sparita dalla circolazione. Ieri è stata trovata in camera, in fondo al letto, all’altezza della finestra, forse per trovare un po’ refrigerio la scorsa estate, nelle afose notti di luglio, fino a quando per un malore, si presume, se ne è andata per sempre, in solitudine.