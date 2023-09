Isola d’Elba, donna si accascia in spiaggia e muore

Capoliveri (Isola d’Elba), 28 settembre 2023 – Tragedia all’Isola d’Elba. Una donna di 75 anni è morta in spiaggia a causa di un malore. E’ accaduto sulla spiaggia di Naregno. Alcune persone hanno visto la donna accasciarsi e perdere i sensi.

E’ stato quindi dato immediatamente l’allarme al 118. Ad intervenire è stata un’ambulanza della Misericordia di Porto Azzurro con l’automedica. Inutile ogni tentativo di rianimazione. La donna era già morta. Si tratta di una cittadina tedesca che in questi giorni era sull’isola in qualità di capogita in una comitiva di turisti.