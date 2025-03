Lutto a Campo nell’Elba, è morta Sandra Landi. Il ricordo del sindaco

Campo nell’Elba (Livorno), 2 marzo 2025 – È morta ieri sera, all'ospedale di Poggibonsi, Sandra Landi, per molti anni responsabile dell'area Amministrativa del Comune di Campo nell'Elba. Nata a Siena, il 21 giugno del 1959, Sandra Landi viveva all'Elba dai primi anni novanta. Nel 1994, durante l'Amministrazione guidata dal sindaco Piero Landi, dopo il concorso, iniziò a lavorare in Comune nell'ufficio edilizia privata.

Successivamente, con l'Amministrazione Pertici, entrò nella segreteria del Sindaco fino a diventare responsabile dell'area Amministrativa. È stata una dirigente di grande valore: preparata, intelligente, sempre disponibile e una grande lavoratrice. Il Sindaco Davide Montauti la ricorda con queste parole. "Con la sua morte perdiamo una donna di grande spessore umano e professionale. Era, per me, una delle colonne portanti del Comune di Campo nell'Elba. Ha lavorato per oltre trent'anni negli uffici comunali dimostrando, ogni giorno, la sua abnegazione al lavoro, la sua grande professionalità e la sua sensibilità nei confronti dei soggetti più deboli. Sempre presente nei momenti di emergenza e pronta, in ogni situazione, a dare una mano".

Sandra Landi era la memoria storica del Comune, un punto di riferimento per i colleghi e per i cittadini campesi che oggi hanno accolto la notizia della sua morte con profonda tristezza. Sandra Landi abitava a Marina di Campo ma per molti anni era vissuta a Sant'Ilario.