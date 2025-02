La tragedia nella casa di villeggiatura a Quercianella. Cade dalla scala in giardino e muore

Livorno, 24 febbraio 2025 – Tragedia nella tarda mattinata di domenica a Quercianella in via Puccini 195. Un uomo di 78 anni, Guido Forte, di Firenze, ex dipendente di Leonardo, ieri mattina ha perso la vita mentre stava potando un leccio nel giardino della sua casa servendosi di una piccola motosega.

Mentre era sulla scala appoggiata all’albero, ha perso l’equilibrio perché la scala è scivolata ed è caduto all’indietro battendo la testa riportando gravi traumi, perdendo subito conoscenza. Lo aveva fatto tante altre volte, ma in questa occasione le cose sono andate storte per una fatalità. La moglie di Guido Forte quando si è accorta della sua caduta, è corsa per assisterlo, ma vista la gravità della situazione ha subito allertato i soccorsi. Dalla centrale operativa del 112 sono state inviate sul posto l’ambulanza della Misericordia di Antignano, della Pubblica Assistenza di Rosignano e l’auto medica da Livorno.

All’arrivo dei soccorritori e del medico, l’uomo è andato in arresto cardio-respiratorio. A lungo prima gli operatori della Misericordia hanno praticato all’uomo le manovre di rianimazione, poi anche il medico quando è sopraggiunto. Ma tutto questo non è servito purtroppo a salvare il 78enne.

In via Puccini sono accorsi anche il figlio e la figlia di Guido e Laura Forte. La moglie della vittima ha accusato un malore. La notizia del fatale incidente si è subito diffusa nella piccola frazione a sud di Livorno, dove Guido Forte era molto conosciuto perché da anni la frequentava con la famiglia. Quando è accaduto il tragico incidente era nella sua casa di villeggiatura.

I vicini sorpresi dall’arrivo delle ambulanze e degli agenti di polizia, intervenuti per i necessari accertamenti, una volta saputo cosa era accaduto, si sono avvicinati all’abitazione di Guido Forte per portare conforto ai suoi familiari, scioccati per quell che era accaduto. Terminati i rilievi sul luogo dell’incidente e confermata la morte per i traumi riportati nella caduta, la salma di Guido Forte è stata consegnata alla famiglia senza essere messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.