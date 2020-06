Capoliveri (Livorno), 22 giugno 2020 - Tragedia all'isola d'Elba, dove un uomo di 76 anni residente a Milano è morto mentre faceva il bagno in quella che doveva essere una giornata spensierata di vacanza. E' accaduto sulla spiaggia di Morcone, nel territorio comunale di Capoliveri. L'uomo si è sentito male improvvisamente in acqua.

Due bagnini hanno soccorso l'uomo e lo hanno portato a riva. Due medici in pensione che erano sulla spiaggia hanno svolto le primissime manovre rianimatorie in attesa dei soccorsi. Ma il personale dell'ambulanza intervenuta non ha potuto niente, nonostante ulteriori tentativi di rianimazione. Era stato allertato in un primo momento anche l'elicottero Pegaso ma inutilmente.

E' la seconda persona morta in spiaggia in 24 ore dopo la tragedia avvenuta nella giornata di domenica a Marina di Castagneto Carducci.