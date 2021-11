Livorno, 25 novembre 2021 - Un uomo di 46 anni, Claudio Lattanzio, è stato trovato morto a Livorno nella mattina di giovedì 25 novembre. Accade in via Gramsci. L'uomo viveva con la madre e proprio la donna, non vedendolo uscire dalla camera, intorno alle 9.30 è andata a svegliarlo. Il 46enne era a terra, senza vita, al lato del letto. Immediato l'allarme della donna al 112, che ha inviato un'ambulanza della Misericordia con il medico. L'uomo era già morto, probabilmente da alcune ore. Non c'erano segnali di traumi sul corpo. L'uomo ha probabilmente avuto un malore e non è riuscito a chiedere aiuto.

