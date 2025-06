Trovato morto in casa dal padre, che lo aveva cercato invano al telefono

Livorno, 17 giugno 2025 – Un uomo di 47 anni è stato trovato morto dal padre nell’appartamento che il figlio aveva affittato in via della Coroncina. Accade nella serata di martedì 17 giugno. La vittima, che non era originaria di Livorno, lavorava in un esercizio commerciale. Il padre, nella mattina di martedì, aveva chiamato il figlio come sempre alle nove. Il 47enne però non aveva risposto.

L’uomo, che non vive a Livorno, lì per lì non ha dato peso alla cosa, ma durante il giorno ha continuato a chiamare senza ricevere risposta. Insospettito, è andato a Livorno recandosi nell’appartamento e facendo la tragica scoperta. Immediato l’intervento del 118, ma per il 47enne non c’è stato niente da fare, era già morto.

E’ poi intervenuta anche la polizia. Vengono svolti dei rilievi nell’appartamento. L’ipotesi è che il giovane si sia sentito male ma si cercano maggiori risposte dal sopralluogo. Sconcerto nella centralissima via della Coroncina. Molte persone si sono affacciate alle finestre vedendo il lampeggianti blu delle auto della polizia arrivate di fronte al palazzo.