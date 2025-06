Rosario Surace, trovato morto in casa: aveva 47 anni

Livorno, 18 giugno 2025 – Si chiamava Rosario Surace l’uomo di 47 anni trovato morto in casa a Livorno.

Il 47enne è stato ritrovato senza vita dal padre nel suo appartamento che aveva affittato in via della Coroncina. La vittima, che non era originaria di Livorno, lavorava in un esercizio commerciale. Il padre, nella mattina di martedì 17 giugno, lo aveva chiamato intorno alle 09, ma il figlio non aveva risposto.

Durante il giorno l’uomo ha continuato a chiamare il 47enne senza però ricevere risposta. Insospettito è andato a Livorno, è entrato nell’appartamento facendo la tragica scoperta.

Immediato l’intervento del 118 ma per Rosario Surace non c’era più nulla da fare.

Poi è intervenuta la polizia che ha svolto i rilievi nell’appartamento. L’ipotesi è che abbia accusato un malore.