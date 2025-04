Tragedia a Collesalvetti: trovato il cadavere di un uomo lungo la strada 206

Collesalvetti (Livorno), 9 aprile 2025 – Un uomo morto, trovato nella tarda serata di ieri lungo la strada 206, che collega Cecina e Pisa.

Sul caso indagano i carabinieri, intervenuti subito dopo l’allarme. Il cadavere è stato poi trasportato al cimitero dei Lupi di Livorno; sono ancora in corso gli accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria.

Sull’inquietante caso si è espressa la sindaca di Collesalvetti, Sara Paoli: “Le autorità competenti hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo nel territorio del nostro comune. Al momento l'identità del defunto non è stata confermata, ma voglio esprimere il mio dispiacere per quanto accaduto e ringraziare le forze dell'ordine che stanno conducendo le indagini per determinare le cause del decesso e stabilire l'identità dell'uomo”.

Si cerca di capire cosa sia accaduto. Se si sia trattato di un malore o se l’uomo sia stato investito. A dare l’allarme sarebbero state alcune persone che hanno appunto visto il corpo e hanno subito telefonato ai numeri di emergenza per dare l’allarme.