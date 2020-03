Livorno, 19 marzo 2020 - Un uomo di 54 anni è morto all'ospedale di Livorno. Aveva contratto la polmonite ed era stato trovato positivo al coronavirus. L'uomo era ricoverato al reparto di malattie infettive. Non era originario della Toscana ma abitava a Vicarello. Sono quattro i morti da coronavirus a Livorno. Questa quarta vittima è la più giovane dall'inizio del contagio. SEGUI GLI AGGIORNAMENTI LIVE

Il 54enne sarebbe entrato in ospedale circa una settimana fa con una brutta polmonite. L'uomo è stato sottoposto al tampone che ha dato il verdetto: era positivo al coronavirus. Una settimana di cure non è bastata e l'uomo è morto la sera di mercoledì 18 marzo. Era una persona in salute e non aveva altre particolari patologie.