Muore travolto da un’auto. Investitore positivo ad alcol e droga. Fabio Peluso lascia un figlio di 18 anni

Livorno, 3 luglio 2025 – Ancora un incidente stradale mortale in via Leonardo da Vinci, alla periferia nord di Livorno. A perdere la vita è stato Fabio Peluso, 57 anni, livornese. Era in sella allo scooter martedì sera con la moglie Barbara Iervasi, 54 anni. La coppia ha un figlio di 18 anni che ora piange il padre. Fabio e Barbara stavano tornando da Tirrenia. All’improvviso intorno alle 22.30 una Fiat Panda ha provato a sorpassare lo scooter e nel farlo ha urtato il mezzo a due ruote. Tanto è bastato per farlo sbilanciare e rovinare al suolo: l’uomo che era alla guida dello scooter è finito contro un muretto a lato della strada riportando lesioni che non gli hanno lasciato scampo. La moglie ha riportato più ferite e traumi ed è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Livorno in codice rosso. È stata ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata operata. Dopo il terribile incidente, la donna, cosciente, non faceva che chiedere del marito, poco distante da lei ormai privo di vita. Una tragedia che ha gettato nello sgomento Livorno.

L’auto che ha speronato lo scooter, per l’alta velocità e l’urto si è cappottata, ma il conducente (di 47 anni e originario di Pisa) ha riportato solo lievi traumi ed è finito anche lui in ospedale, ma in codice giallo. Proprio in ospedale l’automobilista è stato sottoposto ai test del caso ed è risultato che era positivo all’alcol (con un tasso pari a 1,7/gl) e alla droga (aveva assunto cocaina).

Per lui è scattata la denuncia per omicidio stradale, guida in stato ebrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. I due mezzi sono stati sequestrati dalla Polizia Municipale ( per ordine della Procura della Repubblica che ha aperto un fascicolo), intervenuta in via Leonardo da Vinci per mettere in sicurezza la strada e per i rilievi dell’incidente. Le drammatiche fasi del sinistro sono state riprese da alcune telecamere di video sorveglianza attive in zona.

Immediata è stata la richiesta di soccorso da parte di altri automobilisti di passaggio, i primi che hanno tentato il soccorso della coppia: così sul luogo del sinistro sono arrivate le ambulanze di Croce Rossa, Misericordia e Svs e i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza auto e scooter

A nulla sono valsi i tentativi del medico rianimatore di salvare la vita di Fabio Peluso. Via Leonardo da Vinci è una strada lunga oltre un chilometro, che collega Livorno alla zona industriale e Calambrone. Un rettilineo che invoglia a premere sull’acceleratore e per questo motivo qui si sono già verificati altri incidenti della stessa gravità. Rabbia e dolore a Livorno per questa ennesima tragedia sulla strada, accaduta in una calda serata di inizio luglio.

Monica Dolciotti