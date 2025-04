Va al lavoro e viene investito, muore in ospedale

Livorno, 24 aprile 2025 – A un giorno dall’incidente, Stefano Lari, 51 anni, non ce l’ha fatta. È morto in ospedale per le gravi ferite riportate. L’uomo, di professione parrucchiere, stava andando al lavoro quando è stato travolto da uno scooter.

L’incidente era avvenuto sul viale Carducci nel primo pomeriggio di martedì 22 aprile. Il mezzo a due ruote aveva colpito violentemente l’uomo. Entrambi erano finiti a terra. Diverse persone avevano assistito alla scena e avevano chiamato il 112. Sul posto intervenute due ambulanze.

Le condizioni di Stefano Lari erano apparse subito critiche ed era stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale di Livorno. Qui però nonostante tutti i tentativi dei medici l’uomo non ce l’ha fatta.