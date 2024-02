Livorno, trovato morto in casa a 35 anni dalla madre

Livorno, 9 febbraio 2023 – E’ stata la madre a trovarlo senza vita rientrando a casa. Tragedia a Livorno, dove un 35enne è morto per un probabile malore. E’ stata la donna a dare l’allarme facendo la tragica scoperta.

Ogni tentativo di rianimazione è risultato vano, l’uomo era già morto. A intervenire, un’ambulanza della Svs Pubblica Assistenza, che non ha pouto far altro che constatare il decesso. La polizia ha svolto i rilievi. Sul posto anche il medico legale. Le cause del decesso saranno appurate dall'autopsia. Nessun segno di violenza.