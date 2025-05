Livorno, muore dopo un malore allo stadio. Il cordoglio dell’ambiente amaranto

Livorno, 28 maggio 2025 – Ha un malore allo stadio e muore dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale. Lutto per la morte di Renzo Visciano, storico tifoso del Livorno. Sabato 24 maggio si è sentito male al termine della sfida contro il Bra della squadra di Indiani, impegnata nelle semfinali della poule scudetto. Soccorso e ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono rapidamente precipitate. Fino al tragico epilogo.

Un tifoso molto conosciuto Visciano, abbonato fin dagli anni Settanta. Ha seguito per decenni le sorti del team amaranto. Profondo il cordoglio del mondo calcistico locale. “Con un ultimo gesto di straordinaria generosità – si legge in un comunicato del Livorno – Renzo ha donato i propri organi, continuando a dare vita anche oltre la vita. Tutta la famiglia dell’Unione Sportiva Livorno 1915 si stringe con affetto e commozione ai suoi cari”.