Piombino, 6 luglio 2019 - Lo hanno visto galleggiare semisommerso a pochi metri dalla riva a Torre Mozza. Subito sono scattati i soccorsi, sono intervenuti con professionalità i bagnini del consorzio Costa Est che hanno praticato per circa 40 minuti le procedure Gas per la rianimazione ed espulsione dell’acqua dai polmoni, poi poco dopo sono arrivati anche i sanitari del 118 e il medico dell’elicottero Pegaso della Regione.

Ma purtroppo tutti i tentativi sono stati vani. I medici hanno dovuto constatare il decesso. E' accaduto nel pomeriggio di venerdì 5 luglio. Sul posto il personale della Guardia Costiera dal comando di di Piombino e i carabinieri sempre di Piombino. E’ successo ieri pomeriggio intorno alle 15.40. In quel momento il mare era calmo e il fondale a pochi metri dalla battigia non presenta particolari insidie.

Javed Hamed, 31 anni, richiedente asilo di nazionalità pakistana, era ospite della struttura la Caravella. Giunto in Italia da pochi giorni, aveva presentato domanda di protezione internazionale a fine giugno. Non si sa ancora se è morto per annegamento o per un malore. Indossava oltre ai pantaloncini anche una felpa e non si esclude che possa essere caduto in acqua passeggiando lungo la battigia o che l’abbigliamento possa aver in qualche modo creato problemi in mare. Il corpo, dopo le procedure del caso, è stato trasferito all’obitorio del cimitero di Piombino a disposizione della magistratura.