Livorno piange Mauro Donati. E’ morto lo storico patron del Ciucheba

Livorno, 9 febbraio 2025 – Mauro Donati non c’è più. E’ morto a 79 anni nella sua casa a Livorno lo storico patron del Ciucheba, la discoteca di Castiglioncello che per decenni ha segnato un’epoca. Il locale, chiuso da oltre 20 anni, è stato un simbolo per generazioni di giovani. E lui, Donati, ne è stato il creatore e artefice.

Il locale, il cui nome era formato dalle iniziali dei tre soci che lo hanno preceduto (Ciuti, Cherici, Bartalesi), era stato aperto dalla famiglia Bini, nel ’62, come ristorante elegante: la Biscondola. Ma il giovane Mauro aveva vena creativa e vedeva qualcosa in più tra quelle mura: dopo aver frequentato l’Istituto d’Arte a Firenze era passato per Parigi, dove in inverno faceva il dj a “Les assassines”. Decide quindi di rilevare il locale e lo trasforma in un mito.

I primi passi li muove andando al Derby di Milano, al Puff di Roma, all’Arcadia di Firenze dove individua i nomi giusti: Roberto Benigni, i Giancattivi (Athina Cenci, Francesco Nuti, Alessandro Benvenuti), Cochi e Renato, Zuzzurro e Gaspare. E ancora I Gatti di vicolo miracoli, Felice Andreasi, Ernest Thole e la Smorfia lanciata dal suo amico Enzo Trapani a No Stop (Massimo Troisi, Lello Arena ed Enzo De Caro). Il trio partenopeo non ha neanche un manifesto e lo disegna proprio Mauro: una maschera greca che fa una smorfia. Beppe Grillo oltre al suo pezzo di cabaret presenta una sfilata di pellicce. Il suo cachet è di 150mila lire. Nella musica si va dai sofisticati Paolo Conte e Bruno Lauzi alla irrefrenabile Gianna Nannini e al collaudato Franco Califano.

Celebre fu la serata di gala dopo l’oscar vinto dal film Mediterraneo di Gabriele Salvatores. La prima celebrazione in Italia fu proprio nel locale di Mauro Donati, che volle fortisssimamente questo evento anche perché di molti di quei protagonisti della pellicola era amico. Con Diego Abatantuono e Ugo Conti arrivarono anche altri componenti del cast: Claudio Bisio, Claudio Bigagli, Giuseppe Cederna, Gigio Alberti, Irene Grazioli, Antonio Catania. E naturalmente il regista Gabriele Salvatores che festeggiò, secondo il suo carattere, in modo molto composto in un appuntamento che si concluse alle 5 del mattino in un clima festaiolo.

Oggi il Ciucheba non esiste più. Al suo posto, una volta rilevato, saranno costruite delle case vacanze. Per chi volesse porgere un ultimo saluto a Mauro Donati, invece, la famiglia fa sapere che si trova esposto al cimitero dei Lupi, a Livorno, nella sala del commiato.