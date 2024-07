Porto Azzurro, 31 luglio 2024 - Incidente mortale a Porto Azzurro intorno alle 17 di oggi, 31 luglio. A perdere la vita in moto un uomo di 59 anni, residente sull’isola, in un violento scontro con un’auto sulla provinciale da Capoliveri a Porto Azzurro in località cala di Mola.

Secondo quanto emerso la coppia a bordo dell’auto sarebbe rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale di Porto Azzurro, la PA di Porto Azzurro, l’auto medica da Portoferraio.