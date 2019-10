Pescaglia (Lucca), 3 ottobre 2019 - Tragedia sulla strada provinciale di Pescaglia nel tardo pomeriggio, sul tratto tra il capoluogo e la frazione di San Rocco in Turrite. A perdere la vita sul colpo,intorno alle 17,40, è stato un motociclista di Collesalvetti, in provincia di Livorno, Davide Lo Monaco, di 49 anni.

Il centauro della provincia di Livorno, in viaggio con un gruppo di amici appassionati di moto tour come lui, sembrerebbe aver perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva in discesa per cause ancora in fase di accertamento Questo lo avrebbe fatto finire fuori strada, urtando il parapetto di delimitazione stradale e precipitando lungo un dirupo per almeno 10 metri.

Niente da fare per i soccorsi che sui sono attivati immediatamente, elisoccorso ambulanza, vigili del fuoco, polizia municipale.

L’uomo, che era impiegato civile all’Accademia navale di Livorno, è morto sul colpo. Il motociclista, che viaggiava su una moto da strada in compagnia di altri 5 amici, lascia moglie e tre figli.