Morto Pino Argentieri

Livorno, 22 agosto 2023 – Classe 1944, Pino Argentieri originario di Brindisi, livornese d'adozione, è morto all'ospedale di Pisa martedì 22 agosto alle 15. Era malato da tempo.

Massimo Bianchi, ex vice sindaco di Livorno (Psi), segretario provinciale del Psi e per 15 anni Gran Maestro aggiunto, ora Gran Maestro onorario del Grande Oriente Nazionale, commenta così la scomparsa di Argentieri: "E' stato un socialdemocratico e sotto queste insegne fu presidente della circoscrizione 10 di Livorno, segretario della Federazione livornese del Psd con sede all'epoca in via Ricasoli. Nel 1994 aderì a Forza Italia, di cui fu consigliere comunale. Grande appassionato dell'arte livornese, le dedicò dei libri. E' stato anche consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno. Aderì alla Massoneria di Palazzo Giustiniani (Grande Oriente d'Italia), Maestro Venerabile della Loggia Scienze e Lavoro del Grande Oriente di Livorno e per tre anni Presidente dell'Oriente di Livorno”.

Sempre di lui sottolinea Massimo Bianchi: “ E' stato un uomo dal carattere riservato e una persona perbene. Per noi compagni, amici e fratelli, la sua è una improvvisa grave perdita. Nonostante ci si vedesse spesso, non sapevamo della sua malattia”.

Elisa Amato coordinatrice comunale a Livorno di Forza Italia, esprime “le condoglianze e la vicinanza del partito alla famiglia di Pino Argentieri”.