Livorno, multe per divieto di sosta ai rider che erano al funerale del collega trentenne

Livorno, 31 marzo 2022 - Hanno sicuramente parcheggiato i loro motorini in luoghi non consentiti. Ma in molti si stanno chiedendo dell'opportunità di elevare contravvenzioni per divieto di sosta a cinque rider che hanno assistito al funerale del collega William De Rose, il ragazzo morto in un incidente mentre stava facendo delle consegne.

Una cerimonia molto sentita, a cui oltre a familiari e amici hanno partecipato molti rider livornesi, vestito con il giubbotto turchese con cui lavorano, in rappresentanza di una categoria che troppo spesso si sente sfruttata e sottopagata. Una presenza significativa, ma il risvolto appunto fa discutere.

All'uscita dal funerale cinque dei rider hanno trovato multe per divieto di sosta sui loro motorini. "Eravamo in chiesa a salutare William - dice Rafael - Poi abbiamo scoperto le multe. Crediamo sia una mancanza di sensibilità, pur se effettivamente abbiamoparcheggiato i mezzi in una zona non consentita. Pioveva e abbiamo messo i mezzi dove abbiamo trovato posto".

Tra i multati anche il cugino di William De Rose. Intanto la categoria dei rider annuncia un corteo che dovrebbe tenersi a breve a Livorno.