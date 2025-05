Malore in spiaggia, muore a 70 anni

San Vincenzo (Livorno), 29 maggio 2025 – Tragedia a San Vincenzo. Un uomo di 70 anni residente di Campiglia Marittima è morto nella mattina di oggi, giovedì 29 maggio, in spiaggia all’altezza del ristorante “Il Bucaniere”. L’uomo, in base alle prime informazioni, stava passeggiando sulla spiaggia quando ha accusato un malore.

Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti il prima possibile i soccorritori del 118. In spiaggia sono arrivati i volontari della Misericordia di San Vincenzo e la Croce Rossa di Donoratico con il medico del 118. Nonostante tutti i tentativi dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. In un primo momento era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, ma poi è stato fatto rientrare.