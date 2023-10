Mosseri: “Hamas ha fatto l’inimmaginabile”

Livorno, 12 ottobre 2023 – «Siamo in contatto costante con i nostri parenti e amici in Israele che ci confermano quello che già sappiamo: un'immane tragedia fatta da un gruppo terroristico infame che ha ammazzato più di mille persone innocenti che stavano a casa».

Lo ha detto ieri Vittorio Mosseri, presidente della comunità ebraica livornese, una delle principali del paese, al termine di una conferenza stampa in comune parlando dell'attacco di Hamas a Israele.

«Hanno decapitato bambini - ha aggiunto Mosseri - stuprato donne, fatto l'inimmaginabile, hanno fatto cose che vanno oltre l'umano».

«Quello che è evidente - ha detto ancora - è che hanno trovato Israele impreparato, ma sui motivi di questa impreparazione non lo so e non entro nel merito, non ho notizie per cui non posso neanche commentare».

«Sono momenti difficilissimi - ha sottolineato Mosseri - e non sono momenti di apprensione che riguardano esclusivamente la comunità ebraica, quella livornese o Israele, è uno scontro tra civiltà: una civiltà retrograda contro una civiltà occidentale. Al di là di tutto c'è da capire questi gruppi terroristici quale obbiettivo finale abbiano, la distruzione di Israele e tutti gli ebrei nel mondo e questo l'abbiamo capito e tra virgolette ce ne facciamo una ragione con tutte le conseguenze per noi e per loro, ma detto questo non colpiranno solo noi in futuro perché qui a mio avviso c'è la volontà di cambiare l'ordine mondiale».