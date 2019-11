Livorno, 1 novembre 2019 - Il sindaco Luca Salvetti e l’assessore alla cultura Simone Lenzi hanno presentato ieri il sito www.mostramodigliani.livorno.it.

«Lo hanno visitato già in molti e include la biglietteria on line» ha spiegato il sindaco che ha sottolineato come «l’imminente mostra dedicata al pittore Amedeo Modigliani, riunisce ben due collezioni: la Paul Alexandre Jonas Netter. Un’eccezione nel panorama internazionale».

C’è già un gran fermento nel pubblico interessato a vedere i capolavori del maestro livornese, vissuto e morto a Parigi un secolo fa. "Tanto per citare un caso – ha annunciato il sindaco – c’è già un pullman di appassionati d’arte da Bolzano pronto a raggiungere Livorno".

Ma la mostra di Modigliani sarà una vetrina anche per le celebrità dello spettacolo, dello sport e della cultura. «Abbiamo pensato – hanno anticipato il sindaco e l’assessore Lenzi – di invitare al vernissage pre-inaugurazione, come al taglio del nastro e nelle settimane a seguire, personaggi di richiamo che si intratterranno anche con il pubblico.

Chi saranno? Il 6 novembre Kim Rossi Stuart con Amanda Sandrelli che stanno girando un film con Francesco Bruni, che ci sarà il 7 novembre. A seguire il cantante Mika durante la tournée a Livorno. I giorni successivi verranno Carlo Conti, i campioni del calcio come Leonardo Pavoletti, Igor Protti e Massimiliano Allegri. I campioni di scherma Irene Vecchi, Andrea Baldini e Aldo Montano. Ha dato la sua disponibilità il regista Paolo Virzì». L’invito, come ha riferito il sindaco, é stato esteso anche alla senatrice Liliana Segre, al fotografo di fama internazionale Oliviero Toscani, al regista e attore Riccardo Pieraccioni. «Visto che frequentano assiduamente la Toscana abbiamo invitato anche Richard Gere e il cantante Sting. Non potevamo trascurare il tenore Bocelli. Se ci onorassero della loro presenza, l’evento della mostra di Modigliani non avrà eguali».

