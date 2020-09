Nell’ultimo week end e anche ieri il forte vento spazzato e il mare tempestoso con onde alte, hanno spinto molti appassionati del windsurf e surf anche da fuori regione a darsi appuntamento a Livorno alla spiaggia libera dei Tre Ponti per dare vita a un vero spettacolo sul mare di vele colorate e salti sulle onde....

Nell’ultimo week end e anche ieri il forte vento spazzato e il mare tempestoso con onde alte, hanno spinto molti appassionati del windsurf e surf anche da fuori regione a darsi appuntamento a Livorno alla spiaggia libera dei Tre Ponti per dare vita a un vero spettacolo sul mare di vele colorate e salti sulle onde. Grazie al protocollo di intesa tra la Fisa (Federazione. italiana salvamento acquatico) e il Centro Surf Tre Ponti in accordo con il Comune di Livorno, la sicurezza in acqua è stata garantita dai soccorritori della Fisa con moto d’acqua e una postazione a terra di assistenti bagnanti. La moto d’acqua con Tommaso Quaglierini e Federico Bottoni é stata fondamentale in queste situazioni di forti venti e correnti. Gli specialisti FISA hanno assistito chi si trovava in difficoltà e non riusciva a rientrare a terra scongiurando anche il pericolo che finissero sugli scogli. Il servizio è stat coordinato dal maestro di Salvamento a Gian Carlo Perrotta e dai responsabili del centro Surf Tre Ponti. Non é mancato il supporto dei soccorritori a terra (André Egas, Diego Valenti, Enrico Tiso, Daniele Martorana, Lamberto Bettinetti, Niccolò Demi, Alberto Nassi, Matilde Quaglierini, Roberto Carrani con Pinta l’unità cinofila) che si sono alternati nella postazione pronti ad intervenire in caso di emergenza in accordo con le associazioni (Svs, Misericordis) che grazie al Comune di Livorno sono impegnate nell’attività di soccorso in mare insieme alla Guardia Costiera di Livorno per tutta la stagione balneare. Il servizio di salvataggio sarà attivo che i prossimi week end fino a metà settembre.