Moto tamponata finisce sotto il furgone: ferito un ragazzo di 17 anni

Misericordia di Montenero (Foto Lanari)

Livorno, 17 marzo 2023 - Brutto incidente stradale, per fortuna senza conseguenze gravi, questo pomeriggio a Quercianella verso le 13,30.

Un ragazzo di 17 anni, abitante a Vada, che era in sella alla sua moto, è stato tamponato da un furgone sulla statale Aurelia davanti alla farmacia. La dinamica dell’urto ha fatto sì che la moto finisse sotto il furgone. Il ragazzo è stato sbalzato dalla sella ed è rotolato per qualche metro sulla carreggiata, verso il guardrail.

Immediati i soccorsi attivati con un’ambulanza della Misericordia di Montenero con infermiere: il diciassettenne era cosciente all’arrivo dei volontari, per quanto comprensibilmente sotto shock e con dolori un po’ in tutto il corpo. E’ stato trasportato all’ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi.