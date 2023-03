Motociclista muore nell’incidente con un’auto che fugge

Soccorsi di un'ambulanza (foto di repertorio)

Cecina (Livorno), 23 marzo 2023 – Drammatico incidente stradale in via Po, a San Pietro in Palazzi, frazione di Cecina.

Un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente, il conducente della vettura è fuggito mentre il motociclista, un uomo di 66 anni residente a Piombino, è morto sul colpo per le gravissime ferite riportate. Nello scontro, il motociclista ha sbattuto contro un camion.