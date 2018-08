Isola d'Elba (Livorno), 21 agosto 2018 - Paura per un padre e suo figlio che erano a bordo di un motoscafo finito contro gli scogli nelle acque dell'Isola d'Elba. I due sono stati soccorsi da alcuni diportisti e poi tratti in salvo dalla Capitaneria di porto di Portoferraio.

L'incidente è accaduto nel pomeriggio nelle acque antistanti la località Sant'Andrea nel comune di Marciana, quando per cause in corsi di accertamento dopo un urto con il fondale roccioso il motoscafo ha riportato gravi d'anni al motore.

I due a bordo non essendo più in grado di governare il mezzo sono stati recuperati in prima battuta da alcuni diportisti presenti in zona, quindi sono saliti a bordo della motovedetta della Capitaneria intervenuta subito sul luogo dell'incidente che li ha condotti in salvo nel porto di Marciana Marina, dove la Guardia costiera ha avviato le indagini amministrative per risalire alle cause dell'incidente. Gli ormeggiatori, che nel frattempo erano intervenuti per rimorchiare il mezzo, sono riusciti a recuperare anche il motore che era finito in mare.