Movida sotto osservazione: limitazioni a Pasqua tra via Cambini e via Roma

Livorno, 18 aprile 2025 – “Sarà firmato subito dopo Pasqua il protocollo d’intesa tra Comune, associazioni di categoria, esercenti, che ha lo scopo dio favorire al meglio la gestioene del la movida in via Cambini e dintorni”. A renderlo noto è l’assessore al commercio Rocco Garufo, che ieri mattina, insieme al City Security Manager del Comune Giampaolo Dotto, ha incontrato a Palazzo Comunale una parte degli esercenti di via Roma e via Cambini per informarli che il protocollo “è pronto” e per sensibilizzarli “ad una gestione non impattante delle loro attività e ad adottare un orario di chiusura dei locali che sia congruo in questo lungo fine settimana di festa (Pasqua è alle porte, ndr), in attesa della sottoscrizione del Procollo che fisserà all’una e trenta la chiusura dei locali di via Cambini”.

Durante l’incontro è stato ribadito che “non sono state concesse deroghe acustiche a nessuno, la musica dovrà finire inderogabilmente a mezzanotte”.

“Per i controlli – ha specificato l’assessore Garufo – abbiamo allertato la Polizia Municipale e fatta una specifica comunicazione alla Questura”.

Il protocollo, che sarà attivato da fine mese, sarà attuato in via sperimentale; l’obiettivo è di sottoporlo a verifica per poi renderlo ancora più aderente ai bisogni di tutti, cittadini ed esercenti, a partire dalla prossima stagione autunnale”.

Questi sono gli ultimi sviluppi per quanto riguarda la gestione della movida nel ’triangolo d’oro dell’happy hour’ tra via Cambini, via Marradi e via Roma, dove i residenti (da mesi suk piede di guerra perchÇP esapserati dagli eccessi che si vewrificano tutti i fine settimana) all’incontro avuto lunedì in Prefettura con le istituzioni, hanno lanciato il loro ultimatium “o il Protocollo sulla movida viene firmato prima del week end di Pasqua, o noi saremo costretti a prendere inziative di tipo legale, qualora la situazione degenerasse”.

Certamente nell fine settima di Pasqua ormai imminente, oòltre agli occhi della Polizia Muncipale (e non solo) sul ’triangolo d’oro della movida’, saranno puntanti anche gli occhi dei residenti che hanno già consegnato alle autorità competenti per l’ordine pubblico un dossier con foto, fimanti, articoli di giornale e report delle segnalazioni telefoniche fatte nei week end alle centrali operative delle forze dell’ordine e alla Polizia Muncipale, per far capire che nulla è sfuggito alla loro attenzione.

Monica Dolciotti