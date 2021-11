"Non sarà prorogata l ‘ordinanza 284 che era stata fatta per disincentivare situazioni di eccessiva aggregazione serale e notturna e per favore il ripristino delle condizioni di vivibilità e decoro urbano nel quartiere della Venezia e nella zona di piazza X Settembre". categorico il sindaco Luca Salvetti: "Nel frattempo abbiamo lavorato su un protocollo di intesa, nel quale abbiamo contemplato le proposte di giovani, residenti ed esercenti delle zone interessate dall’ordinanza, per superare una volta per tutte la fase emergenziale". Anticipa poi alcuni aspetti del...

"Non sarà prorogata l ‘ordinanza 284 che era stata fatta per disincentivare situazioni di eccessiva aggregazione serale e notturna e per favore il ripristino delle condizioni di vivibilità e decoro urbano nel quartiere della Venezia e nella zona di piazza X Settembre". categorico il sindaco Luca Salvetti: "Nel frattempo abbiamo lavorato su un protocollo di intesa, nel quale abbiamo contemplato le proposte di giovani, residenti ed esercenti delle zone interessate dall’ordinanza, per superare una volta per tutte la fase emergenziale". Anticipa poi alcuni aspetti del protocollo: "Prevede le modalità di gestione della pulizia del quarte Venezia e il rapporto tra i gestori dei locali e i giovani. È prevista l’intesificazione del controllo dell’ordine pubblico e un’azione specifica rivolta ai giovani e meno giovani perché imparino ad usufruire della Venezia con rispetto e corretezza". L’ordinanza scadrà domenica 7 novembre. La finalità di questo provvedimento è ancora quella di vietare dopo la mezzanotte fino alle 6 del mattino il consumo di alcolici e di qualsiasi altra bevanda fuori dai locali nelle aree pubbliche e soggette ad uso pubblico della Venezia e dintorni (incluse le aree intorno a Fortezza Vecchia e Fortezza Nuova) e in piazza XX Settembre. Tutto questo dopo gli eccessi, gli atti vandalici, i furti e i problemi di ordine pubblico che hanno flagellato la Venezia (anche piazza XX) per tutta l’estate, al punto che soprattuto i residenti della Venezia hanno inviato esposti a tutte le autorità e minacciato azioni legali a tutela della loro tranquillità e della vivibilità del quartiere. Anche Camilla De Salvo presidente del Ccn Venezia e titolare del locale Mediterraneo, fa una riflessione ma non usa mezzi termini: "L’ordinanza dell’8 ottobre ci ha messo in difficoltà. I locali più penalizzati sono quelli che hanno i clienti del dopo cena. Ne hanno risentito anche i ristoranti. Quello che contestiamo è il fatto di avere applicato l’ordinazione a zone dove ci sono attività che vivono sulla movida, cioè la Venezia. L’effetto più visibile è stato lo spostamento dei clienti: i più giovani a Pisa e i più grandi a Firenze". Aggiunge la De Salvo: "Noi titolari dei locali ci auguriamo che l’amministrazione prenda decisioni più ponderate che tengano contro della situazione lavorativa ed economica dei locali. Inoltre quello della cattiva movida è un problema di ordine pubblico. Ci sono autorità che devono provvedere. Gli schiamazzi, gli atti vandalici e i furti si manifestano quando i locali sono chiusi e nelle vie meno battute dove imperversa la vendita illegale di alcolici anche ai minorenni. Alcuni di loro invece arrivano dopo le 23,30 in Venezia con gli zaini e le ghiacciaine con dentro ogni tipo di alcolici". Conclude: "Le forze dell’ordine di prolunghino la loro presenza dopo la mezzanotte, quando la Venezia diventa terra di nessuno". Monica Dolciotti © Riproduzione riservata