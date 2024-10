Livorno, il caos della movida: i residenti scrivono al questore

Livorno, 28 ottobre 2024 – Proseguono tra via Roma via Marradi e via Cambini i fine settimana dello sballo, che iniziano intorno alle 22 e terminano fra le 2 e le 3 di notte , nello sconcerto dei residenti. Con la fine dell’estate, gran parte di coloro che amano la movida dal mare sono tornati in centro città e i locali più gettonati sono in nemmeno 100 metri di strada: in via Cambini, tra via Marradi e via Roma.

Questo significa che molte centinaia di giovani dal venerdì alla domenica si radunano in questo luogo per passare il loro tempo libero, ma l’assembramento imponente di persone in una zona così ristretta secondo i residenti crea problemi di vivibilità, degrado e ordine pubblico.

Si somma a tutto questo l’invasione della carreggiata in via Roma con difficoltà per i mezzi in transito a farsi largo, mentre in via Marradi nonostante l’allargamento dei marciapiedi e la loro sistemazione, con tanto di fioriere per dissuadere la sosta selvaggia, i mezzi vengono parcheggiati irregolarmente restringendo ulteriormente la strada e creando ostacolo al passaggio dei veicoli ed eventualmente mezzi di soccorso o pubblici.

Le nuove fioriere fatte collocare dall’amministrazione comunale al termine dei lavori di riqualificazione dei marciapiedi di via Marradi, hanno avuto vita breve: si sono trasformate già in ricettacolo di mozziconi di sigarette e rifiuti.

Inoltre le fioriere non sono dotate dei necessari orifizi per consentire il deflusso dell’acqua piovana e si trasformano in vere e proprie vasche. Non un vantaggio per le piante che sono state messe al loro interno e che gli esercizi commerciali della strada hanno preso l’impegno di curare. I cittadini hanno scritto al questore Maria Rita Stellino invocando al più presto un incontro e segnalando che ogni fine settimana dalle 22 fino a tarda notte impotenti subiscono l’invasione del ’popolo della movida’ con tutto ciò che ne consegue: giovani molesti, alcuni dei quali occupano anche aree private, come il portico sotto lo stabile di Universo Sport, i passi carrabili, inoltre si blocca il traffico.

I residenti in particolare di via Roma segnalano la difficoltà a raggiungere le abitazioni proprio per l’affollamento delle strade e spesso si sono trovati in una situazione di paura e imbarazzo davanti ai giovani molesti, che non lasciano libero il passaggio. I residenti denunciano infine l’abbandono di rifiuti incontrollato ovunque tra via Cambini, via Roma e via Marradi al termine delle serate nel ’triangolo della movida’ e questo non contribuisce al decoro della zona. Infine viene segnalata la presenza di giovani che dopo aver abusato di alcolici si accaniscono contro i mezzi parcheggiati nelle strade, prendendo a volte a calci le auto.