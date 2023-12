"Msc prende il controllo di Moby e Cin: Onorato cede le quote"

Onorato cede Moby Lines ad Aponte (Msc). La crisi del gruppo armatoriale Moby guidato da Vincenzo Onorato, dopo l’omologa del concordato preventivo in Tribunale, si chiude così con un pagamento a saldo e stralcio di 316 milioni, circa 300 milioni di crediti, cedole e interessi. Già nel settembre scorso il gruppo svizzero Msc, attraverso la sua controllata lussemburghese Sas Shipping Agencies Services Sarl, aveva formalizzato l’ingresso nel capitale di Moby con il 49% a conclusione dell’accordo di ricapitalizzazione annunciato nella primavera del 2022. La controllata del gruppo Msc, nell’ambito dell’operazione di salvataggio di Moby, aveva versato a 82 milioni destinati al saldo e stralcio con Tirrenia in amministrazione straordinaria e ulteriori 68 milioni per entrare nel capitale con il pacchetto del 49%. Il restante 51% era rimasto a Vincenzo Onorato. Il Tribunale di Milano aveva omologato il concordato preventivo di Moby e per la controllata Cin aprendo così alla ristrutturazione finanziaria di un debito per circa 650 milioni di euro. Negli ultimi giorni il colpo finale. Moby comunica che l’andamento è peggiore delle previsioni e propone ai creditori che accettano il saldo e stralcio: 315,8 milioni subito e chiusura d’ogni rapporto. Msc, col 49% del capitale e un credito di 316 milioni, prende il controllo di fatto di Moby e Cin senza il rischio di bocciature dall’antitrust per la concentrazione con la sua Grandi navi veloci.

Luca Filippi