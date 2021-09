Allarme occupazione nella nostra città. "Mt Logistica ha deciso di licenziare tutti i suoi 25 addetti operativi presso il piazzale di via Firenze a partire dal prossimo 1 ottobre. In questi giorni sono iniziate ad arrivare le lettere di licenziamento ai lavoratori. Chiediamo a gran voce che Mt Logistica riveda la propria decisione: la città di Livorno, già in...

Allarme occupazione nella nostra città. "Mt Logistica ha deciso di licenziare tutti i suoi 25 addetti operativi presso il piazzale di via Firenze a partire dal prossimo 1 ottobre. In questi giorni sono iniziate ad arrivare le lettere di licenziamento ai lavoratori. Chiediamo a gran voce che Mt Logistica riveda la propria decisione: la città di Livorno, già in ginocchio a causa di una pesante crisi occupazionale, non può sopportare la perdita di altri posti di lavoro". Così Giuseppe Gucciardo (foto), segretario generale Filt-Cgil provincia di Livorno. "Mt Logistica si occupa per conto della Bertani Trasporti del servizio di movimentazione auto - spiega Gucciardo in una nota -. Mt Logistica dice però di non ritenere più sostenibile l’appalto in questione e per questo ha deciso di recedere dal contratto a partire dal prossimo 30 settembre. Una decisione che riteniamo assolutamente inaccettabile. All’azienda chiediamo pertanto di ritirare il provvedimento, di continuare a mantenere l’appalto e dunque salvare questi 25 posti di lavoro".

Dal sindacato anche un appello "alla Bertani Trasporti affinché, nel caso in cui Mt Logistica confermasse il proprio passo indietro, si impegni a riaffidare l’appalto ad un nuovo soggetto in grado di garantire la continuità occupazionale". "La pandemia che ci ha colpito in questi 2 anni – dice la Cgil – ha amplificato ancor di più le diseguaglianze nel nostro paese, i possessori di ricchezze aumentano ma le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici regrediscono giorno dopo giorno, aumentano le morti sul lavoro, aumentano gli infortuni, ma diminuiscono le tutele e i diritti di chi per vivere deve lavorare". In un territorio segnato da una crisi che morde da anni, ora questo nuovo allarme dei sindacati preoccupati anche per la tenuta sociale del nostro territorio.

m.b.