Multe, arriveranno anche tramite Pec e App Io

Livorno, 13 maggio 2025 - Le notifiche relative alle infrazioni del Codice della Strada verranno ora recapitate anche tramite PEC o attraverso l’App IO. Questo è possibile grazie a "SEND – Servizio Notifiche Digitali", uno strumento innovativo già attivo per le comunicazioni a valore legale da parte della Polizia Municipale e che, in futuro, potrà essere esteso ad altri tipi di notifiche legali provenienti dal Comune di Livorno. Il Comune ha aderito a SEND grazie ai fondi del PNRR, adottando così l’infrastruttura digitale sviluppata da PagoPA S.p.A. in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. SEND consente alle Pubbliche Amministrazioni di inviare notifiche legali in modo standardizzato, più semplice, sicuro, efficiente e meno oneroso. Questa nuova modalità digitale non sostituisce ma affianca le tradizionali notifiche cartacee, offrendo una scelta in più a cittadini e imprese. Chi opta per la gestione digitale può ricevere notifiche direttamente sulla propria PEC registrata nei pubblici elenchi come INAD, oppure tramite l’App IO, che invia avvisi di cortesia per segnalare la presenza di una nuova comunicazione. Come funziona per i cittadini Con l’adozione di SEND, limitatamente per ora alle notifiche legate a violazioni stradali, i cittadini del Comune di Livorno possono gestire l’intero processo in digitale, dalla ricezione del verbale fino al pagamento. Per farlo, è necessario: - Disporre di un domicilio digitale, ovvero un indirizzo PEC registrato su INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali) o indicato direttamente su SEND tramite accesso con SPID o CIE al sito [notifichedigitali.pagopa.it](https://notifichedigitali.pagopa.it). - Attivare il servizio sull’App IO, così da ricevere notifiche di cortesia che consentono l’accesso immediato all’atto e al pagamento online. - Fornire un recapito aggiuntivo, come email o numero di cellulare, per ricevere avvisi con istruzioni su come accedere a SEND. Per chi non ha un domicilio digitale Chi non possiede una PEC o non ha attivato un’identità digitale, riceverà comunque un "Avviso di Avvenuta Ricezione" tramite raccomandata cartacea. Questo avviso conterrà un QR code che permette di visualizzare l’atto direttamente sulla piattaforma SEND, autenticandosi con SPID o CIE. In assenza di SPID o CIE, è comunque possibile ottenere una copia cartacea dell’atto notificato recandosi – con un costo inferiore ai 2 euro – presso uno dei punti di ritiro SEND, consultabili sul sito: [https://notifichedigitali.it/punti-di-ritiro/](https://notifichedigitali.it/punti-di-ritiro/) (basta selezionare “Livorno”). È importante sottolineare che l’avviso di cortesia (sia digitale che cartaceo) non costituisce la notifica legale dell’atto. La notifica è considerata perfezionata nel momento in cui il destinatario accede ai documenti sul portale SEND, tramite l’App IO o da PC/smartphone con SPID o CIE. Se il destinatario non visualizza l’atto entro un certo periodo, la notifica si intende comunque perfezionata secondo le modalità previste dalla legge, in base al canale utilizzato. Per ulteriori dettagli su SEND e sulle modalità di perfezionamento delle notifiche, è possibile consultare il sito ufficiale: [https://notifichedigitali.it](https://notifichedigitali.it)