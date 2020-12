E’ morta in Sardegna la giovanissima Sara Lenzi di Riotorto. Diciotto anni compiuti il 2 agosto, era arrivata ad Alà dei Sardi per partecipare al ‘Rally Sandalion’, ultima tappa del Motorally italiano che era iniziato ieri in Gallura. Un Raid TT, manifestazione motoristica di livello nazionale, valida anche come settima e ottava prova del Campionato Italiano Motorally 2020. Sara correva per il Team Beta Dirt Racing di Firenze. La sua passione sfrenata per le motociclette l’aveva portata fin da ragazzina in...

Sara correva per il Team Beta Dirt Racing di Firenze. La sua passione sfrenata per le motociclette l’aveva portata fin da ragazzina in giro a partecipare ai campionati motorally ottenendo ottimi risultati. Prima con il Motoclub Costa Etrusca, poi da due anni con Dirt Racing guidato dal team manager Paolo Machetti. Poche settimane fa aveva inanellato due argenti al Campionato tricolore motorally di Massa Marittima.

E proprio inseguendo questo suo amore, ieri Sara ha trovato la morte durante una tappa di trasferimento, poco dopo le 13, sulla strada Iscala Pedrosa, nel comune di Alà dei Sardi.

La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ozieri che sono intervenuti. Sembra, da una prima e ancora parziale ricostruzione, che la ragazza, durante questo trasferimento, percorrendo una strada interna, stretta, in parte sterrata e in parte asfaltata, sia è caduta dalla moto. L’urto al suolo è stato così violento da farle perdere il casco, che si è spaccato. Per la ragazza di Riotorto è stato letae il trauma cranico.

Resta invece da capire in che momento Sara sia entrata in contatto con un’auto che viaggiava nella sua stessa direzione: inizialmente si era ipotizzato che il veicolo fosse sopraggiunto sul luogo dell’incidente senza poter fare nulla per evitare l’impatto; ma secondo gli accertamenti in corso da parte dei carabinieri è verosimile che la ragazza abbia perso il controllo della sua moto dopo aver urtato il Suv della Honda.

Quando il medico del 118 è arrivato sul luogo dell’incidente non ha potuto che constatare il decesso. Il magistrato di turno ha disposto il trasferimento della salma all’Istituto di Patologia forense dell’Università di Sassari per accertamenti. La notizia è arrivata a Riotorto nel tardo pomeriggio di ieri. La famiglia è conosciuta, attiva nell’associazionismo, nel sociale. Sara aveva fatto anche l’animatrice dei corsi estivi. Sara lascia la madre Serena, due fratelli e il padre Rudy che lavora a Venturina in un panificio. Un cordoglio espresso anche dalla società sportive, dal calcio alla pallavolo. Un dolore che ha lasciato senza fiato tutti. Il sindaco Francesco Ferrari ha preannunciato il lutto cittadino nel giorno delle esequie.

