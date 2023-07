Muore a 20 anni in un tragico incidente, grave l’amico 18enne

Livorno, 17 luglio 2023 – Tragedia a Antignano, Livorno. Un ragazzo di 20 anni è morto nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 luglio dopo un incidente stradale avvenuto all’altezza del distributore Ip di via Pendola.

Il ragazzo viaggiava su uno scooter insieme a un amico di 18 anni, ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni, quando in base alle prime informazioni i due si sarebbero scontrati con un macchina che viaggiava in direzione opposta. I due ragazzi provenivano dal Romito in direzione Antignano.

A causa del violentissimo impatto, i due giovani sono stati sbalzati per diverse decine di metri sull’asfalto. Sul posto sono subito intervenuti i volontari della Svs di Ardenza e di via San Giovanni, insieme al medico del 118 che dopo alcuni tentativi di rianimazione non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 20enne.