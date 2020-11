Tragedia ieri sera poco prima delle 22 sul viale Boccaccio. Una donna di 28 anni, Claudia Ferrannini nata a Pisa e residente a Torino, ha perso la vita mentre stava viaggiando su uno scooter SH 125 insieme ad un giovane, 30 anni di Livorno, che è rimasto gravemente ferito. La coppia stava transitando sul viale...

Tragedia ieri sera poco prima delle 22 sul viale Boccaccio. Una donna di 28 anni, Claudia Ferrannini nata a Pisa e residente a Torino, ha perso la vita mentre stava viaggiando su uno scooter SH 125 insieme ad un giovane, 30 anni di Livorno, che è rimasto gravemente ferito. La coppia stava transitando sul viale Boccaccio all’altezza della caserma della polizia quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo. Lo ha riferito alla polizia municipale un testimone che stava passando da quelle parti al momento dell’incidente.

Il conducente dello scooter ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un albero. L’impatto è stato così violento che la donna è morta sul colpo per le ferite riportate. Il trentenne in codice rosso è stato soccorso dagli operatori e dal medico della pubblica assistenza allertati dal 118. È stato un agente della polizia di stato a dare l’allarme. Entrambi sono stati trovati riversi sull’asfalto dal poliziotto e da una paio di motociclisti di passaggio che si sono fermati. Sul posto sono intervenute due ambulanze dell’Svs, allertate dal 118, una partita dalla sede di via San Giovanni con medico a bordo e l’altra da Ardenza. E’ intervenuta anche un’ambulanza della Croce Rossa. Il medico ha cercato di praticare le manovre di rianimazione sulla giovane donna ma dopo i vani tentativi ha dovuto constatare il decesso. Sul luogo del sinistro sono accorsi anche gli agenti della polizia municipale per chiudere il tratto di strada dove si è verificato l’incidente e per ricostruirne la dinamica. Pare tuttavia che non siano stati coinvolti altri veicoli.

Monica Dolciotti