E’ morta in Sardegna la giovanissima Sara Lenzi (nella foto) di Riotorto. Diciotto anni compiuti il 2 agosto, era arrivata ad Alà dei Sardi per partecipare al ‘Rally Sandalion’, ultima tappa del Motorally italiano che era iniziato ieri in Gallura. Un Raid TT, manifestazione motoristica di livello nazionale, valida anche come settima e ottava prova del Campionato Italiano Motorally 2020.

Sara correva per il Team Beta Dirt Racing di Strada in Chianti. La sua passione sfrenata per le motociclette l’aveva portata fin da ragazzina in giro a partecipare ai campionati motorally ottenendo ottimi risultati.

Prima con il Motoclub Costa Etrusca, poi da due anni con Dirt Racing guidato dal team manager Paolo Machetti. Poche settimane fa aveva inanellato due argenti al Campionato tricolore motorally di Massa Marittima.

E proprio inseguendo questo suo amore, ieri Sara ha trovato la morte durante una tappa di trasferimento, poco dopo le 13, sulla strada Iscala Pedrosa, nel comune di Alà dei Sardi. La ragazza, percorrendo una strada interna, stretta, in parte sterrata e in parte asfaltata, è caduta dalla moto. L’urto al suolo è stato così violento da farle perdere il casco, che si è spaccato. Le è stato letale il trauma cranico. Secondo gli accertamenti in corso da parte dei carabinieri è verosimile che la ragazza abbia perso il controllo della sua moto dopo aver urtato un Suv.

Maila Papi