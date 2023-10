Uccisa da un malore mentre fa la spesa

Donoratico (Livorno), 29 ottobre 2023 – Tragedia ieri mattina nel supermercato Conad di Donoratico. Una donna, R.B., 75 anni, è crollata all’improvviso sul pavimento priva di sensi e incapace di reagire alle sollecitazioni degli altri clienti perché si rialzasse. Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato al negozio medico e infermiere dalla postazione di emergenza territoriale di Cecina, e un’ambulanza per i primi soccorsi e valutare l’entità del malore, di cui parlava genericamente la prima telefonata.

I soccorritori hanno subito constatato la gravità della situazione, e constatato lo stato d’incoscienza della signora, hanno applicato il dae, il defibrillatore automatico in dotazione. Le procedure di rianimazione sono continuate con il medico e l’infermiere, che ne hanno provate di tutte, prima di arrendersi all’inevitabile: la donna è morta senza riprendere conoscenza. Sul posto anche i carabinieri della Stazione e il personale della Polizia municipale per i rilievi di rito e per mantenere a distanza altre persone durante le operazioni di soccorso e la successiva constatazione dell’avvenuto decesso. L’elisoccorso Pegaso, mobilitato nell’immediatezza dei fatti, è stato fatto rientrare alla base.