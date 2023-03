Muore dopo lo schianto in scooter contro un’auto parcheggiata

ambulanza svs

Livorno, 7 marzo 2023 – Un uomo di 74 anni, Claudio Bedini, è morto questa mattina intorno alle 11 in seguito a un incidente stradale in via Salvatore Orlando.

Il pensionato, conosciutissimo nel rione Venezia, era alla guida del suo scooter quando, per cause in corso di accertamento, ne ha perso il controllo finendo con lo schiantarsi violentemente contro un’auto parcheggiata. Non è escluso che l’uomo possa essere stato colto da un malore. L’incidente sulla strada che dal ponte porta a Tirrenia. Alcuni passanti hanno dato l’allarme.

All’arrivo dei soccorritori della Svs, l’uomo era privo di conoscenza ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Qui però è deceduto, poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.