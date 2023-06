Muore giovane insegnante di ginnastica artistica

Livorno, 20 giugno 2023 – L’ha portata via per sempre la leucemia, che l’aveva colpita circa un anno fa. Julia Troilo, 48 anni, prima insegnante e poi punto di riferimento dell’Asd Oasis Club di Shangai, se ne è andata per sempre dopo aver lottato come una leonessa.

Madre di due figli - Martina di 23 anni laureata in Matematica, e Alessio, 21 anni, studente in Ingegneria - insegnava ginnastica artistica e ritmica. Passione e lavoro portati avanti di pari passo, sempre con grande entusiasmo apprezzati da tutti coloro che l’avevano conosciuta. Una grave perdita per tutta la comunità di Shangai, ma non solo.

Il fratello William si affida ai social per ringraziare l'equipe dell'ospedale Careggi di Firenze che ha fatto di tutto per salvarla: "Ci tengo a ringraziare tutto il personale medico e sanitario. Sono sempre stati molto attenti e delicati, sia dal punto di vista professionale che umano, facendo anche di più di quanto si richieda. Vorrei ringraziare anche tutti coloro che in questo momento di sofferenza, tra ieri e oggi, si sono stretti vicino a noi, ricordando il sorriso e la dolcezza di Julia".

Il funerale oggi, martedì 20 giugno, alle 15,30 nella chiesa di San Benedetto in piazza XX settembre.