Quello scooter appoggiato lì, vicino al canneto e alla scarpata, da ore, è una presenza strana. Che cosa ci fa parcheggiato in una zona di cantiere sull’autostrada A12, poco prima del casello di uscita per Viareggio? E così i residenti che lo notano dalla finestra, a un certo punto, chiamano il 113.

La scoperta è un vero dramma. Perché 2 metri più sotto circa, c’è un uomo, ormai senza vita. Il corpo è di Sauro Mini, 71enne, di Livorno. Forse ha avuto un malore. E’ la polizia stradale di Montecatini, competente in quel tratto, a trovarlo, allertata dalla centrale operativa della questura.

Da quel momento, l’A12 diventa un via vai continuo di mezzi. Quello del 118, la Misericordia di Pisa, i vigili del fuoco sia della città della Torre che della Versilia. Ma per lui non c’è nulla da fare. Chissà da quanto tempo si trova lì. Poi, a Migliarino, arriva anche il magistrato.

Le indagini sono in corso. Sia sul veicolo che sull’asfalto, non vengono trovati segni né di urti né di frenata, un particolare che farebbe pensare, unito a un primo esame sul pensionato, che si sia trattato di un malore e che l’uomo abbia quindi fatto tutto da solo. Forse si è fermato e poi è crollato a terra esanime senza riuscire a chiedere auito. Ma soltanto l’autopsia potrà dire con certezza le cause della morte.

Il traffico, ieri, giorno di partenze per le vacanze, è stato molto intenso, ma i soccorsi si sono svolti tutti all’interno della zona cantieristica, in quel punto si sta rifacendo il guard rail. L’evento non ha quindi avuto ripercussioni particolari sulla viabilità.

Antonia Casini

Martina Del Chicca