“Sto bene con te… Livorno” / Foto e Video

Livorno, 9 giugno 2023 - «‘Sto bene con te…Livorno’ rimanda al concetto di progettare, guardare avanti, guardare al futuro».

Queste le parole di Antonio Morozzi, il «pittore di quartiere», come piace a lui definirsi, artefice di un murale inaugurato questo pomeriggio nel cortile della scuola S. Maria Maddalena di Livorno, come parte integrante del progetto ‘Sto bene con te…Livorno” portato avanti da tutti gli alunni della scuola durante l’anno scolastico appena concluso.

«Il nostro concittadino - ha aggiunto Morozzi - nonché presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, consigliava sempre di “guardare con orgoglio al passato, per poter andare avanti”. In questo senso va letto ‘Sto bene con te…Livorno’, guardare avanti avendo cura di se stessi e degli altri, amando il proprio territorio e i suoi storici personaggi. Un progetto che è in linea con quello che faccio nel e per il quartiere: dipingere e raccontare il nostro passato. Nel quartiere raffiguro e dipingo soggetti scelti e condivisi con gli abitanti. In questo caso abbiamo assieme ai bambini della Maddalena leggendo prima i personaggi e la storia di Livorno, con l’intento di far collaborare i più piccoli. La scuola serve a questo, a conoscersi, per crescere e stare bene insieme in vista del futuro».

Progetto, tra le altre cose, reso possibile grazie anche al contributo di Fondazione Livorno e alla collaborazione della Associazione Culturale “La Livornina”, Associazione Polifonica “Guido Monaco”, Comitato Italiano di Croce Rossa Italiana.

Un murale, dicevamo, in cui hanno trovato spazio e vita le rappresentazioni di personaggi e monumenti simboli di Livorno. Da Ercole Labrone, alla Fortezza Nuova, a Camillo Benso Conte di Cavour. Personaggi che hanno seguito la direttrice madre dei temi trattati dagli alunni durante l’anno scolastico. Non solo, il pomeriggio è stato dedicato anche alla presentazione di una serie di attività didattiche, che hanno ripercorso la storia di Livorno, con esibizioni musicali di accompagnamento sotto la guida del prof. Diego Terreni. Le classi prime e seconde hanno rappresentato, con tanto di dialoghi, i «miti e leggende alle origini della città». Le classi terze «il porto e il quartiere della Venezia», le quarte «le piazze di Livorno, le quinte «i segni delle comunità straniere». Francesco Ingardia