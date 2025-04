Museo Fattori chiuso fino a settembre per un intervento di restauro e riqulificazione

Livorno, 28 aprile 2025 – A partire da quest'oggi, lunedì 28 aprile, il Museo “Giovanni Fattori” di Villa Mimbelli chiuderà temporaneamente le sue porte al pubblico per dare avvio a un fondamentale progetto di restauro e riqualificazione. Un'iniziativa di grande respiro che mira non solo alla conservazione del patrimonio storico e artistico, ma anche alla modernizzazione degli spazi espositivi, per offrire ai visitatori un’esperienza culturale ancora più coinvolgente e di alta qualità.

I lavori interesseranno diversi ambiti della struttura: particolare attenzione sarà dedicata agli apparati decorativi originari della villa, con interventi mirati sugli affreschi, sulle finiture storiche e sulla scenografica scalinata monumentale. Parallelamente, saranno aggiornati e potenziati gli impianti tecnici, in particolare il sistema di illuminazione, con l’obiettivo di valorizzare al meglio le opere d’arte esposte, rispettando al contempo criteri di efficienza energetica e sostenibilità. Non si limiterà al solo edificio il processo di riqualificazione: contestualmente, infatti, sarà avviato uno scrupoloso lavoro di studio, pulizia e recupero di alcune opere della collezione permanente, un progetto che punta a preservare e rilanciare il patrimonio museale, rendendolo sempre più accessibile e fruibile da parte del pubblico. La riapertura del museo è prevista per il mese di settembre, in concomitanza con un appuntamento di straordinaria importanza: la celebrazione del bicentenario della nascita di Giovanni Fattori, maestro indiscusso della pittura italiana dell’Ottocento. In occasione di questo evento, il museo si presenterà al pubblico con un allestimento completamente rinnovato, in un ambiente che saprà coniugare il rispetto per la tradizione con le esigenze museografiche contemporanee. Durante il periodo di chiusura, l'attività culturale presso il complesso di Villa Mimbelli non si fermerà: le esposizioni temporanee ospitate ai Granai della villa rimarranno regolarmente visitabili, offrendo al pubblico interessanti percorsi espositivi alternativi. Inoltre, il Museo Mediceo – situato nello stesso parco – sarà straordinariamente aperto con orario ampliato, accogliendo visitatori dal martedì alla domenica fino alla riapertura del Museo Fattori. Si tratta di un intervento tanto necessario quanto strategico per la città di Livorno, che potrà così celebrare al meglio uno dei suoi figli più illustri e restituire alla comunità – e ai numerosi visitatori – un museo ancora più accogliente, funzionale e all’altezza delle aspettative di un pubblico sempre più esigente e internazionale.