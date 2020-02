Livorno, 28 febbraio 2020 - Domenica prossima 1 marzo, come ogni prima domenica del mese, è previsto l’ingresso gratuito al Museo Fattori di Villa Mimbelli (via San Jacopo in Acquaviva 65, Livorno) che sarà aperto in orario 10-13 e 16-19. Il Museo civico Giovanni Fattori conserva ed espone nella ottocentesca Villa Mimbelli, divenuta sede museale nel 1994, una ricca collezione di dipinti che vanno da metà '800 fino agli anni 1940. La collezione conta capolavori di artisti livornesi quali Fattori, Corcos, Nomellini, Cappiello, ed anche opere di artisti italiani e toscani come Lega, Signorini e Boldini. Sul sito ufficiale del museo, www.museofattori.livorno.it, è possibile approfondire autori, opere e percorsi di visita, a partire dalla collezione permanente e conoscere la storia della villa, commissionata da Francesco Mimbelli all’architetto Vincenzo Micheli e inaugurata nel 1868. In stile eclettico, la villa conserva molti degli affreschi e decori originari, Tutte le sale della villa (come la sala turca e la sala del biliardo) sono visitabili.

Il Museo della Città invece, compresa la sezione di arte contemporanea nella Chiesa sconsacrata di piazza del Luogo Pio, è chiuso al pubblico per consentire le operazioni di disallestimento delle mostre che si sono appena concluse. E’ aperta la Biblioteca (posta al primo piano dei Bottini dell’Olio) che osserverà l’orario domenicale 10-19 (aperta per studio e lettura). Alle 17 è prevista la presentazione del libro "L'eccesso di realtà. La mercificazione del sensibile" della scrittrice francese Annie Le Brun. La presentazione sarà curata dalla dottoressa Martina Guerrini, traduttrice e autrice della prefazione del libro. Per tutte le informazioni è possibile contattare il museo Fattori al numero 0586/808001 dal martedì alla domenica in orario 10-13 e 16-19.