Livorno 9 maggio 2020 - Il falutista Giorgio Parasole, 32 anni, è morto oggi 9 aprile per una emorragia cerebrale. Era ricoverato in ospedale dal 3 aprile. Si era diplomato con il massimo dei voti all'Istituto Superiore Musicale Mascagni a Livorno, poi era partito per Zurigo per due anni per perfezionarsi seguendo il master di alta specializzazione con il mastro Matthias Ziegler.

L’altra grande passione di Giorgio era l'insegnamento. Da tre anni esercitava come insegnante di sostegno ben voluto da tutti per la sua grande umanità. Prima aveva lavorato al prestigioso liceo Classico Niccolini sempre a Livorno, poi alle scuole medie Bartolena, infine all’istituto Professionle Colombo sempre con lo stesso slancio.

Un’emorragia cerebrale lo ha colto lo scorso venerdì. Grande il cordoglio a Livorno per la sua scomparsa prematura.